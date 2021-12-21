В полицейские отряды входят исключительно женщины.

Власти Гоа создали специальные Силы Розовой Полиции. Подразделение будет заниматься вопросами защиты женщин, детей и туристов.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Спецотряды будут состоять только из женщин. Главная цель – предотвращение преступлений, оказание круглосуточной поддержки и защиты женщинам.

Розовая Полиция будет работать в 11 участках штата. Позже их число планируют увеличить на все Гоа.

Читайте такжеПремьер Индии призвал производителей вакцин от коронавируса работать в его стране"Они пройдут профессиональную подготовку и будут дежурить круглосуточно. Силы будут работать не над раскрытием преступлений, а над их предотвращением", - заявил премьер-министр Прамод Савант.

Власти приняли данное решение поле критики из-за насилия в отношении туристов, в том числе в отношении женщин. Также неоднократно звучали обвинения в пренебрежении ситуацией с правопорядком.

Как ранее сообщал УНИАН, весной 2021 года Индия стала основным очагом распространения более опасного штамма коронавируса "Дельта". В конце апреля в стране фиксировали примерно по 400 тысяч случаев COVID-19 в сутки.

Многие страны мира, в том числе и Украина, тогда запретили въезд путешественникам из Индии. Позже им разрешили въезд, но при условии обязательного 14-дневного карантина.

23 сентября стало известно, что правительство страны спустя более 18 месяцев начало подготовку к открытию границ для международного туризма в ближайшие недели.

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