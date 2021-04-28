Сейчас страна – вторая в мировом рейтинге по распространению недуга.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.

Об этом пишет The Guardian.

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Официальный представитель организации Тарик Яшаревич возразил, что причина в стремительном распространении COVID-19 в Индии только в штаммах. По его словам, большую роль сыграло поведение граждан, в частности, недавние массовые гуляния в стране вопреки введенному карантину.

Кроме того, немало людей с легкими симптомами коронавируса отправляются в медучреждения, тогда как пролечиться могут и дома. Яшаревич подчеркнул, что в госпитализации нуждаются только 15% граждан, которые обращаются к врачам.

Коронавирус в Индии

По состоянию на утро 28 апреля в Индии зарегистрировали уже 17 636 307 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас страна – вторая в мировом рейтинге по распространению недуга и одна из первых – по количеству смертей.

В Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно в стране провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Автор: Яна Ставская