Такое решение принято из-за того, что в Индии фиксируют в течение нескольких дней почти 400 тыс. случаев COVID-19 в сутки.

Кабинет министров принял решение о запрете со 2 мая пересечения государственной границы иностранцам, прибывшим из Индии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев (новых случаев заболевания COVID-19 - УНИАН) является Индия, в которой регистрируется уже на протяжении нескольких дней почти 400 тыс. случаев болезни в сутки. Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00: 00 часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней", - сказал он.

По его словам, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые въезжают в Украину из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней за последние 14 дней , подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР-теста.

Коронавирус в Индии

По состоянию на утро 28 апреля в Индии регистрировали 17 636 307 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас страна-вторая в мировом рейтинге по распространению недуга и одна из первых – по количеству смертей.

Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Автор: Леся Лещенко