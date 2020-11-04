Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку», в котором Дмитрий Комаров посетит лабораторию по клонированию в Китае, выйдет 4 ноября в 22:45 на телеканале «1+1».

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров вместе со своим бессменным оператором Александром Дмитриевым в новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку» отправятся в Пекин, чтобы эксклюзивно показать украинским зрителям лабораторию будущего, в которой уже сегодня создают клонов.

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Мечта о вечной жизни никогда не покидала человечество. На протяжении всей истории люди искали эликсир молодости, создавали мифы, писали книги и снимали фильмы о вечной жизни. Но сегодня китайские ученые приблизились к решению проблемы долголетия человека как никогда раньше, и уже могут похвастаться успехами. И то, что во всем мире проходит в виде экспериментов и исследований, они поставили «на поток» и сделали технологии клонирования повседневностью, говорится в сообщении пресс-службы «1+1».

В продолжении китайской экспедиции «Мир наизнанку» отправится в Пекин, чтобы узнать больше об этой технологии, которая поразила весь мир, и найти ответ на вопрос, может ли человек если не жить вечно, то хотя бы перерождаться снова и снова.

Дмитрий Комаров побывает в офисе научной компании, которая занимается коммерческим клонированием домашних животных, и покажет, как ученые создают в пробирках новые жизни с ДНК.

«Прямо у нас на глазах происходит настоящее чудо - живое существо создают из клеток. Сегодня я увидел то, что поразило меня настолько, что мир действительно прежним уже не будет. Фантастические фильмы, которые я видел в детстве, книги - все это ожило на моих глазах. И я увидел, что будущее не только на экране, а оно совсем рядом», - делится впечатлениями телеведущий.

Кроме удивительных достижений китайских ученых, которые приближают человечество к реализации мечты о вечной жизни, Дмитрий Комаров эксклюзивно покажет, как ведут себя взрослые клонированные животные в реальной жизни, и отличаются ли они от «оригинала». В процессе съемок телеведущему удалось также узнать секрет китайской киноиндустрии - оказывается, даже среди кинозвезд есть клоны.

Насколько далеко зашли технологии будущего, и возможно ли уже сегодня создать клона Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии «Мира наизнанку» сегодня в 22:45 на канале «1+1».

Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" про Китай

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Автор: Марина Григоренко