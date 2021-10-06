В столице сегодня с 08:00 до 23:00 предусмотрены временные ограничения движения в связи с прибытием в столицу Украины официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Администрация столичного аэропорта "Борисполь" предупредила, что 6 октября 2021 года будет частично ограничено движение транспорта по маршруту до главного аэропорта страны.

Ограничения продлятся с 08:00 до 23:00 и связаны с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

В частности, на пути в "Борисполь" будут действовать следующие ограничения:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)

проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста)

Администрация аэропорта рекомендует путешественникам заранее планировать свой маршрут и закладывать больше времени на дорогу.

Читайте такжеКак добраться в аэропорты Киева: советы путешественникамОтметим, также до аэропорта "Борисполь" можно добраться электричкой Kyiv Boryspil Express. С расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября 2021 года в Киеве запланировано масштабное ограничение движения транспорта по ряду улиц, в том числе критически важным для жителей города. Это связано с прибытием в столицу официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. С полным перечнем улиц с ограниченным движением транспорта вы можете ознакомиться по ссылке.

Автор: Марина Григоренко