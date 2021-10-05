В Киеве в среду будут ограничивать движение / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

В Киеве в среду, 6 октября, запланировано ограничение движения по ряду улиц. Это связано с прибытием в столицу официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Украины. Там уточнили, что ограничения возможны с 8:00 до 23:00 по следующим маршрутам:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
  • проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста);
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
  • Надднепрянское шоссе - Днепровский спуск - аллея Героев Крут;
  • улица Ивана Мазепы - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь;
  • улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого;
  • бульвар Тараса Шевченко - площадь Победы - проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
  • улица Александра Довженко, улица Елены Телиги - улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
  • улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
  • улица Боричев Ток;
  • Владимирский спуск;
  • улица Михайловская;
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);
  • мост Метро;
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье);

Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киев для участия в официальных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра ожидается прибытие президентов Германии, Израиля и Албании. Сегодня президент Израиля уже прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане - по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.

Автор: Юрий Годован