Ограничения движения возможны с утра до вечера на пути от аэропорта "Борисполь" к мемориалу "Бабий Яр".

В Киеве в среду, 6 октября, запланировано ограничение движения по ряду улиц. Это связано с прибытием в столицу официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Украины. Там уточнили, что ограничения возможны с 8:00 до 23:00 по следующим маршрутам:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста);

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе - Днепровский спуск - аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь;

улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко - площадь Победы - проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко, улица Елены Телиги - улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской);

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье);

Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киев для участия в официальных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра ожидается прибытие президентов Германии, Израиля и Албании. Сегодня президент Израиля уже прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане - по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.

Автор: Юрий Годован