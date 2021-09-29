За два дня, с 29 по 30 сентября, в Киеве было расстреляно более 30 000 евреев.

29 сентября 1941 года - дата, которая вошла в историю Украины, как один из наиболее ярких примеров человеческой жестокости. Бабий яр в Киеве стал братской могилой для более, чем 50 000 евреев.

Сегодня исполняется ровно 80 лет с того дня, как украинская земля приняла несколько тысяч невинных душ. И мы расскажем, какой была та неравная битва не на жизнь, а на смерть.

Бабий яр - история, длиною в вечность

Части вермахта впервые вошли в Киев 19 сентября 1941 года. Ведомые жаждой уничтожить всех тех, кто не причислен к арийской расе, они сделали первый шаг на пути к своей цели. Местом преступления стал Бабий яр и психиатрическая клиника, построенная неподалеку.

"Эсэсовцы" вывели нескольких пациентов и, не моргнув глазом, расстреляли. Поступок объяснялся до боли просто - душевнобольных считали "человеческим мусором".

В тот же день киевляне увидели объявления, расклеенные по всему городу. Нацисты требовали, чтобы все евреи к восьми утра явились в назначенное место со своими вещами и документами. За невыполнение приказа грозили расстрелом.

Кроме того, они приказали нескольким раввинам передать своим прихожанам, чтобы те не боялись - им лишь проведут санитарную обработку, а после отправят в другой, более безопасный населенный пункт. Как вы уже догадались, встреча должна была произойти в Бабьем яру.

Бабий яр - расстрел, как массовая акция уничтожения

Известно, что в конце улицы, которая прилегала к яру, немцы установили ворота. Людей, пришедших по приказу, пускали небольшими группами, отбирая у них вещи и документы. Нацисты с дубинками гнали испуганных горожан к оврагам и выстраивали их колоннами на самом краю. На противоположной стороне "могил" стояли пулеметчики.

Читайте такжеВ Киеве состоится Марш Памяти жертв Бабьего ЯраПалачи не обращали внимания ни на женщин с детьми, ни на стариков. Примечательно, что под "конвейер смерти" попали не только евреи - среди убитых были советские военнопленные и коммунисты-подпольщики. Но их было не так много - большую часть (около 30-40 тысяч) составляли именно иноверцы.

Бабий яр был выбран немецким командованием не просто так. Огромное количество рвов и оврагов облегчало задачу убийцам - не нужно было рыть могилы. Очевидцы тех дней в своих мемуарах утверждают, что те деяния совсем не были похожи на расстрел. Это, скорее, напоминало безжалостную машину, которая работает без остановки.

За несколько часов нацисты похоронили более 20 000 человек. Причем, отнеслись к процедуре с присущей им педантичностью: поделили солдат и на группы, где каждая занималась своим делом. Одни расстреливали, другие - укладывали трупы, третьи - перебирали вещи.

Бабий яр - евреи и не только

В исторических источниках сказано, что окраина Киева стала братской могилой не только для иудеев. Массовые расстрелы продолжались там до ноября и в оврагах оказались тела подпольщиков, партизан и узников Сырецкого концлагеря:

10 января 1942 года в Бабьем яру расстреляли матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии, которые были захвачены в плен.

в Бабьем яру расстреляли матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии, которые были захвачены в плен. 18 февраля 1943 года - футбольная команда киевского "Динамо", участвовавшая в печально известном "Матче смерти".

Там же был расстреляны участники Организации украинских националистов, которые уже тогда боролись за независимость Украины, а также 5 цыганских таборов.

Точное число жертв установить так и не удалось. Официальная цифра - 70 000 человек, но которые историки утверждают, что количество жертв составило более 120-150 тысяч.

Бабий яр - памятник человеческой жестокости

В 1961-м году советский поэт Евгений Евтушенко написал поэму "Бабий яр". Через 5 лет писатель Анатолий Кузнецов, который жил в оккупированном Киеве, будучи ребенком, снял документальный фильм "Бабий яр". 2 июня 1976 года, накануне 35-й годовщины трагедии, в Бабьем яру открыли памятник с надписью:

"Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру".

В 1991-м году в честь 50 летия событий тех лет в окрестностях Бабьего яра установили монумент в виде бронзовой меноры, а в 2009-м - скульптуру мальчика, читающего приказ нацистов. Кроме того, появилось множество знаков памяти жертвам холокоста.

В 2005-м году украинские власти подарили Бабьему яру статус историко-культурного заповедника.

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Автор: Кристина Кащавцева