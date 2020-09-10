Украинцам въезд в страну разрешен еще с 15 июля, однако для этого необходимо иметь документированные виды на жительство в Марокко.

Власти Марокко с 10 сентября открывают границы для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим.

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Об этом сообщает veterdoit. По информации МИД Украины, украинцам въезд в страну разрешен еще с 15 июля, однако для этого необходимо иметь документированные виды на жительство в Марокко.

Выехать из страны можно специальным авиа - и паромными рейсами, организованными марокканскими перевозчиками, или перевозчиками третьих стран.

Министерство здравоохранения Украины отнесло Марокко к "зеленому списку". По прибытии из страны не нужно сдавать тест на коронавирус или проходить 14-суточную самоизоляцию.

Безвиз для украинцев 2020

По состоянию на январь 2020 года Марокко не входило в перечень стран, куда украинцы могут ехать без виз. Полный перечень таких стран можно посмотреть по ссылке.

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Автор: Дмитрий Захаров