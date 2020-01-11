Безвизовые приключения: в какие страны мира украинцы могут свободно попасть в 2020 году

В начале января 2020 года международная компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг паспортов, в котором Украина оказалась на 43 месте из 107 (всего оценивались визовые правила 200 стран). И хотя за год украинский паспорт опустился в рейтинге на две позиции, как и годом ранее, на данный момент доступными для украинских туристов остаются 128 стран, хотя и с небольшой ротацией: плюс Бахрейн и Саудовская Аравия и минус Бенин и Джибути.

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Из этого списка полностью безвизовыми странами для украинцев являются 92 страны (больше всего – в Европе), для остальных нужно либо получать визу по прибытию, либо проходить предварительную электронную регистрацию. В то же время стоит понимать, что в случае с последними двумя вариантами путешественнику хоть и не придется идти в посольство с большой стопкой документов, доказывая, что ему можно выдать визу, однако определенный визовый сбор чаще всего доплатить придется. Для каждой страны он свой, и эту информацию стоит обязательно изучить до поездки.

При этом за прошедший год изменились правила посещения некоторых стран. К примеру, с апреля 2019 года украинцы могут приезжать в Таиланд без визы, тогда как раньше ее необходимо было получать по прибытию. В то же время Шри-Ланка отменила для украинских туристов оплату электронного подтверждения путешествия, правда, действует это решение пока что только до конца января 2020 года. Кроме того, летом 2019 года Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы сроком до 30 суток.

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Также с 1 марта 2019 года у украинцев появилась возможность путешествовать в Грузию по внутренним ID-картам, то есть без загранпаспорта.

В то же время на ближайшие 5 лет правительство Украины поставило перед собой задачу упростить поездки в ряд стран, куда нашим гражданам все еще необходимо проходить полную процедуру получения визы. Среди прочих в Кабмине называют Великобританию, Республику Корея, Канаду, Японию и Австралию. Кроме того, украинское правительство намерено работать над дальнейшим упрощением условий пребывания в странах, куда сейчас можно попасть с визами по прибытию или через электронную регистрацию.

Безвизовые страны для граждан Украины 2020 (полный список – 128 стран):

Азия

1 Бангладеш (виза по прибытию)

2 Бруней

3 Камбоджа (виза по прибытию)

4 Гон Конг

5 Индонезия

6 Казахстан

7 Кыргызстан

8 Лаос (виза по прибытию)

9 Макао (виза по прибытию)

10 Малайзия

11 Мальдивы (виза по прибытию)

12 Непал (виза по прибытию)

13 Шри-Ланка (виза по прибытию)

14 Таджикистан

15 Таиланд

16 Восточный Тимор или Тимор-Лесте (виза по прибытию)

17 Узбекистан

Европа

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18 Албания

19 Андорра

20 Австрия

21 Беларусь

22 Бельгия

23 Босния и Герцеговина

24 Болгария

25 Хорватия

26 Кипр

27 Чехия

28 Дания

29 Эстония

30 Фарерские острова

31 Финляндия

32 Франция

33 Германия

34 Греция

35 Гренландия

36 Венгрия

37 Исландия

38 Италия

39 Латвия

40 Литва

41 Лихтенштейн

42 Люксембург

43 Мальта

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44 Молдова

45 Монако

46 Черногория

47 Нидерланды

48 Северная Македония

49 Норвегия

50 Польша

51 Португалия

52 Румыния

53 Россия

54 Сан-Марино

55 Сербия

56 Словакия

57 Словения

58 Испания

59 Швеция

60 Швейцария

61 Ватикан

Африка

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62 Кабо-Верде (виза по прибытию)

63 Коморы (виза по прибытию)

64 Египет (виза по прибытию)

65 Свазиленд

66 Гвинея-Бисау (виза по прибытию)

67 Кения (виза по прибытию)

68 Мадагаскар (виза по прибытию)

69 Мавритания (виза по прибытию)

70 Маврикий

71 Мозамбик (виза по прибытию)

72 Намибия

73 Руанда (виза по прибытию)

74 Сенегал

75 Сейшелы (виза по прибытию)

76 Сомали (виза по прибытию)

77 Танзания (виза по прибытию)

78 Того (виза по прибытию)

79 Уганда (виза по прибытию)

80 Замбия (виза по прибытию)

81 Зимбабве (виза по прибытию)

Океания

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82 Острова Кука

83 Фиджи

84 Маршалловы острова (виза по прибытию)

85 Микронезия

86 Ниуэ

87 Палау (виза по прибытию)

88 Самоа (виза по прибытию)

89 Тонга (виза по прибытию)

90 Тувалу (виза по прибытию)

91 Вануату

Карибские острова

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92 Антигуа и Барбуда

93 Барбадос

94 Доминика

95 Доминиканская республика

96 Гаити

97 Ямайка

98 Сент-Китс и Невис

99 Сент-Винсент и Гренадины

100 Теркс и Кайкос

Америка

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101 Аргентина

102 Боливия (виза по прибытию)

103 Бразилия

104 Чили

105 Коста-Рика

106 Эквадор

107 Сальвадор

108 Гватемала

109 Гондурас

110 Мексика (бесплатное электронное разрешение заранее)

111 Никарагуа

112 Панама

113 Парагвай

114 Перу

115 Уругвай

Средний Восток

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116 Армения

117 Азербайджан

118 Бахрейн

119 Грузия

120 Иран (виза по прибытию)

121 Израиль

122 Иордания (виза по прибытию)

123 Ливан (виза по прибытию)

124 Палестинские территории

125 Катар

126 Саудовская Аравия (виза по прибытию)

127 Турция

128 ОАЭ

***

Марина Григоренко