В правительстве считают, что налог на выезд не повлияет на популярность Мальдивских островов среди путешественников.

Власти Мальдив решили с 1 января 2022 года ввести налог на выезд с островов для всех граждан, в том числе и туристов.

Налог будет включен в стоимость авиабилетов и заменит аэропортовые сборы, сообщает Raajje.

В частности, как с местных жителей, так и с иностранцев, путешествующих в бизнес-классе, будет взиматься 60 долларов США, а тем, кто путешествует первым классом, придется заплатить $90. Для иностранцев, путешествующих в эконом-классе, налог составит $30, а для граждан Мальдив - $12. Путешественники, которые вылетают частными самолетами, должны заплатить 120 долларов.

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Пассажиры с дипломатическим иммунитетом и дети до двух лет будут освобождены от налогов на выезд.

Также будет введен сбор на развитие аэропорта, который будет взиматься со всех путешественников, летающих международными рейсами через аэропорт Велана.

По словам министра туризма Мальдив Абдуллы Маусума, налог на выезд не повлияет на популярность островов среди путешественников, пишет Raajje. Он отметил, что такая концепция не является новой и практикуется во всем мире.

По мнению Маусума, большинство туристов, прибывающих в эту островную страну, не будут иметь проблем с налогами и дополнительными сборами учитывая, что Мальдивы являются направлением "высшего рынка".

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Автор: Александр Топчий