Страна считает себя наиболее уязвимой перед изменениями климата.

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не начнет быстро и слаженно бороться с изменениями климата.

Об этом заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна, сообщает CNBC

По ее словам, если экологический ущерб будет продолжаться нынешними темпами, к 2100 году страны "не станет".

"Мы не выживем... Климат действительно меняется, и мы являемся самой уязвимой страной в мире. Земли повыше для нас нет. Есть только мы, только наши острова и море", - сказала политик.

По данным Всемирного экономического форума, к 2050 году изменения климата повлияют на 80% людей в мире, а ученые предполагают, что к 2100 году уровень моря может подняться на 1,1 метра.

Если предсказания оправдаются, южноазиатский архипелаг рискует столкнуться с одними из самых неблагоприятных последствий. Сегодня 80% из 1 190 островов страны находятся всего на метр выше уровня моря. 90% островов, по словам министра, сообщали о подтоплении. Эрозия береговой линии достигает 97%.

"Наш доход, наше питание и наше выживание зависят от того, как мы сегодня будем решать эти проблемы. Будущее нашей страны, будущее наших людей, будущее нашей культуры - все зависит от наших сегодняшних действий", - подчеркнула Шауна.

Читайте также"Стоим на краю пропасти": ООН сообщает о приближении экологической катастрофыПо ее словам, Мальдивы принимают меры по защите прибрежных районов и стремятся стать лидером в усилиях по смягчению последствий климатических изменений, в частности, уменьшению выбросов парниковых газов.

В прошлом году власти пообещали снизить вредные выбросы на 26% по сравнению с уровнем 1990 года и полностью избавиться от выбросов двуокиси углерода в атмосферу к 2030 году. Однако для достижения поставленных целей необходимо международное сотрудничество.

"Нам нужен каждый человек в мире для решения вопросов изменения климата на личном и на политическом уровнях со стороны правительств. Нам нужны амбициозные цели, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам", - отметила министр.

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Перевод: Катерина Комолова