В МИД отметили, что сейчас у них есть единичные обращения, связанные с отселением из отелей, в которых из-за пожаров отсутствуют свет или вода.

Эвакуация украинских туристов из Турции из-за масштабных лесных пожаров, охвативших курортные регионы, в настоящее время не планируется.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет РБК-Украина.

В МИД отметили, что сейчас у них есть единичные обращения, связанные с отселением из отелей, в которых из-за пожаров отсутствуют свет или вода.

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения относительно возможного отселения из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжение. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев", - отметили в МИД.

В ведомстве также добавили, что рассмотрят вопрос эвакуации, если будут получать массовые обращения от граждан.

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По состоянию на сейчас пострадавших среди украинских туристов нет.

Пожары в Турции: что известно

В Турции разгорелись мощные лесные пожары вблизи популярных среди украинцев курортов, в частности - в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также пожар добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В настоящее время стихия унесла жизни трех человек, еще 122 пострадали. Причины возникновения пожаров пока не известны. Допускается, что это могло произойти из-за жаркой погоды - температура воздуха в районе Анталии и Сиде сейчас достигает 40 градусов.

Автор: Александр Топчий