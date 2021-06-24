Причину возвращения самолета выясняют технические специалисты.

Авиалайнер компании SkyUp, выполнявший рейс Киев-Батуми, вернулся в киевский аэропорт «Борисполь» из-за нештатной ситуации на борту.

Об инциденте сообщила в Facebook пресс-служба компании. Отмечается, что самолет, выполнявший рейс PQ0421 вернулся в аэропорт вскоре после взлета, посадка состоялась в 12:30 в обычном режиме.

Все пассажиры в безопасности, их пообещали как можно скорее отправить в Батуми другим рейсом, а также обеспечить едой и напитками. Причину возвращения самолета выясняют технические специалисты.

«Мы заботимся о безопасности пассажиров, после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт», - говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВ Грузии отменяют комендантский час и ношение масок на улице

Ранее сообщалось, что народный депутат Николай Тищенко задержал вылет самолета из Киева в Ужгород, потому что перед тем, как зайти на борт, он снимал видео из нескольких дублей. Отснятый ролик появился на странице нардепа в Facebook.

Сам Тищенко отрицает, что самолет задержали из-за него. Депутат ссылается на пограничников, которые заявили в комментарии журналистам, что задержек воздушного судна якобы не было, а в Ужгород прибыли на 10 минут раньше.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Дмитрий Захаров