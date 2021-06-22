Кроме этого, SkyUp в скором времени запускает еще два рейса из Киева в Хорватию.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начала выполнять рейсы из Киева в Пулу (Хорватия) и из Львова в Эль-Касим (Саудовская Аравия).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, рейс в Пулу авиакомпания запустила 20 июня. Он будет выполняться по четвергам и воскресеньям.

Кроме этого, SkyUp в скором времени запускает еще два рейса из Киева в Хорватию: с 23 июня - в Сплит (рейсы будут выполняться по средам и субботам), а с 25 июня - в Дубровник (по пятницам).

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Пресс-служба также сообщила, что компания начала выполнять чартерные рейсы из Львова в Саудовскую Аравию, первый из которых был запущен также 20 июня.

Планы SkyUp на лето 2021

В июне 2021 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новый регулярный рейс из Киева в Анкару (Турция), Салоники (Греция), Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Также с лоукостер SkyUp 5 июля намерен открыть прямые еженедельные рейсы между Баку и Львовом.

В апреле 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из Киева в столицу Албании – Тирану.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец