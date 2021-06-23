Депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает, что самолет с пассажирами рейса "Киев-Ужгород" задержали из-за него.
Об этом Тищенко написал в Facebook.
Депутат ссылается на пограничников, которые заявили в комментарии журналистам, что задержек воздушного судна якобы не было, а в Ужгород прибыли на 10 минут раньше.
"Удивительно, но рейс Киев-Ужгород задержали не из-за меня. Еще добавили, что задержки случались и раньше. А прилетели мы вообще на 10 минут раньше. Так и хочется спросить, как в том фильме... "А крепость тоже я разрушил?" Передаю привет всем журналистам нашей страны, которые и днем и ночью думают обо мне", – написал "слуга".
Утром 23 июня журналист Виталий Глагола в Telegram опубликовал видео, на котором Тищенко позирует на камеру своего мобильного в аэропорту в Киеве. Из-за чего самолет до Ужгорода задержали.
К самолету "слуга" подъехал, по словам Глаголы, не со всеми гражданами, а в автомобиле пограничников.
Пользователи в сети на поступок Тищенко отреагировали быстро. Депутата прозвали "клоуном" и иронично – "хозяином жизни".
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