Диджитализация и "туристические магниты": Минкульт разработало дорожную карту развития туризма в Украине

Стратегическими задачами дорожной карты является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности.

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, что ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов, разработать которую поставил задачу президент Владимир Зеленский.

Как сообщили УНИАН в Офисе президента, об этом отчитался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на совещании под председательством главы государства.

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«Безусловно, есть уже большой перечень поручений президента, касающихся тех или иных направлений, входящих в мою компетенцию. И для меня крайне важно, чтобы эти поручения безупречно и своевременно выполнялись», - отметил Зеленский.

Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

«Стратегическими задачами (дорожной карты) является внедрение системы туристической статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности», - сказал он.

Министр упомянул и об инициативе президента «Туристические магниты», которую активно разрабатывает каждая область.

«В частности - «Большая стройка» самих «объектов притяжения». Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли», - отметил Ткаченко.

Министр напомнил, что 12 июня презентовали промокампанию # МандруйУкраиною. Совместно с Офисом президента проведено два рекламно-информационных тура по Одесской и Херсонской областях. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из Китая и Индии.

Президент подчеркнул, что либерализацию нужно провести как можно быстрее.

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