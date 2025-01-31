Этот город является одним из самых дешевых в Европе.

В Европе достаточно городов с достаточно комфортными ценами для бюджетных путешественников. Однако даже среди них столица Боснии и Герцеговины Сараево выделяется низкой стоимостью жизни, вкусной дешевой едой и недорогим жильем.

Как пишет Express, при этом город сочетает богатую историю, потрясающую природу и непревзойденную местную атмосферу. Поэтому неудивительно, что крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet недавно включило Сараево в список лучших европейских городов для идеального отдыха на выходные.

Так, туристы могут посетить Латинский мост и место убийства Франца Фердинанда - место, где в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, что положило начало Первой мировой войне. Любителям истории будет интересно посетить Музей Сараево 1878-1918 гг.

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Также можно насладиться спокойным отдыхом в природном парке Врело Босне (источник реки Босна) - с источниками, ручьями и конными экипажами.

Местной кухней можно насладиться за 3-7 евро и прокатиться на местном транспорте за 0,90 евро.

Путешественники, посетившие этот город, были заворожены его очарованием.

"Прекрасное расположение города, милые улочки, интересные достопримечательности, культурное разнообразие, богатая история, милые и дружелюбные люди не только оправдали наши ожидания, но даже превзошли их. Я очень рекомендую его всем", - написал один из них.

Ранее єксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet рассказали о десяти отличных вариантах путешествия на выходные в Европе для тех, кто устал от стандартного городского отдыха в переполненных столицах.

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