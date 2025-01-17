Если есть возможность совершить заграничное путешествие в этом году, стоит рассмотреть эти оригинальные варианты.

День Святого Валентина приближается, и романтическая поездка в живописный европейский город может быть отличным вариантом его провести. Однако хорошей идеей будет выбрать что-то оригинальнее Парижа, Праги или Венеции. Особенно учитывая дороговизну в отелях и ресторанах в такие популярные даты.

Издание Independent предложило несколько оригинальных направлений, которые лучше всего подойдут для путешествия на 14 февраля, но не испортят впечатление толпами туристов или высокими ценами.

Пула вместо Дубровника

Благодаря прекрасному расположению на берегу Средиземного моря, уютным набережным с изысканными кафе и ресторанам и выразительной средневековой архитектуре, Дубровник, является популярным у влюбленных. Но на севере Хорватии есть менее знаменитый, но от того и значительно интереснее городок Пула.

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Этот город выглядит не столь роскошно, но здесь есть амфитеатр римских времен, где можно побродить, живописное побережье для купания и аутентичные таверны, где можно попробовать наливки винодельческого региона Истрия без вездесущих толп Дубровника.

Наслаждайтесь морскими прогулками, наблюдая за танцами дельфинов, средиземноморскими блюдами и оживленными ночами в шумных барах после захода солнца в историческом городе.

Анси вместо Венеции

Городок Анси на юго-востоке Франции известен как Альпийская Венеция - и не зря. Этот средневековый город на канале имеет несколько водных путей, проходящих через центр, питающийся соседним озером Анси, расположенным на фоне заснеженных горных вершин.

Здесь также есть очаровательный старый город с мощеными улицами и домами пастельных тонов. Город конкурирует с Венецией по живописной красоте и имеет дополнительное преимущество знаменитого озера, которое посетители могут исследовать на прогулочных лодках или пешком, следуя тропами вокруг края воды.

Феррара вместо Флоренции

Флоренция является колыбелью эпохи Возрождения, но причины, почему туда стекаются туристы - искусство мирового уровня, архитектура, еда и напитки - можно найти в других местах Италии. Город Феррара, который часто игнорируют, расположенный между Венецией и Болоньей, является серьезным направлением искусства эпохи Возрождения, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Его близость к более известным городам делает его относительно тихим вариантом, с меньшей конкуренцией, чтобы увидеть фирменный Кастелло Эстенсе, гигантский замок со рвом в центре города, а также разнообразные палаццо с великолепными фресками и образцами искусства Возрождения.

Что касается еды, то есть много тратторий, где подают традиционные блюда Феррары, такие как cappellacci di zucca (макароны с тыквой, сыром пармиджано и мускатным орехом) и pasticcio di maccheroni (сладкий пирог с макаронами, бешамелем, сушеными грибами и начинкой из трюфелей).

Страсбург вместо Брюгге

Красивые рыночные площади Брюгге, мощеные улочки и высокие шпили церквей имитируют средневековую сказку. Проблема в том, что эти достопримечательности также привлекают огромное количество туристов. Выберите более спокойный, но столь же очаровательный город Страсбург - недооцененную жемчужину Эльзаса на французско-немецкой границе.

Фахверковые разноцветные старинные дома, расположенные вдоль извилистых улиц, создают собственный сказочный стиль, а уютные винстубы (традиционные эльзасские таверны) принимают путешественников, которые хотят поесть и выпить. Познакомьтесь с культурой во Дворце Роан 18-го века, который называют "Версалем в миниатюре", или перейдите к более современному, посетив Musée d'Art Moderne et Contemporain, где представлены работы Кандинского и Пикассо.

Чешский Крумлов вместо Праги

Обилие пива, архитектура от готики до барокко и модерна, лабиринт красивых мощеных улиц - в Праге есть все, что вам нужно для романтического перерыва. Но как же здесь много туристов. Всегда.

Чтобы убежать от толпы туристов, но получить не меньше впечатлений, чем в Праге, стоит выбрать городок Чешский Крумлов на юге Чехии. Имея собственный статус защищенного объекта ЮНЕСКО, множество архитектуры эпохи Возрождения, которой можно полюбоваться, и сказочный замок, расположенный над рекой Влтава, этот небольшой городок сочетает в себе основные прелести чешской столицы со спокойным отдыхом.

Бордо вместо Парижа

Париж, признанный одним из самых романтичных городов мира, привлекает слишком много туристов. Но те, кто ищет вкусную еду и вино во французском стиле, могут найти нужное настроение чуть южнее французской столицы.

Бордо имеет компактный центр города, пешеходные бульвары и отреставрированную неоклассическую архитектуру на каждом шагу. Поменяйте Эйфелеву башню на Miroir-d'eau, крупнейший в мире отражающий бассейн, воспользуйтесь преимуществами знаменитого винного наследия города в музее Cité du Vin и забудьте о Нотр-Дам - собор Святого Андрея в Бордо является готическим шедевром.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, соло-туристам дали шесть "золотых" советов по безопасности в отелях. Эксперты отмечают, что собственная безопасность всегда должна быть приоритетом для соло-путешественников.

Также мы рассказывали, что делать, если потеряли смартфон за границей. Ведь часто самой большой проблемой является не потеря самого гаджета, а риск кражи чувствительной для вас информации, которая в нем хранится.

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