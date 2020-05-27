На Кипре будут бесплатно лечить больных коронавирусом туристов - СМИ

Кипр обязуется бесплатно лечить туристов, у которых во время отдыха на острове тест на коронавирус окажется положительным.

Кипр обязуется покрыть все расходы, если турист получит положительный результат на коронавирус во время отпуска на острове.

Об этом сообщает AP.

Правительство Кипра заявляет, что оно покроет проживание, еду, напитки и лекарства для пациентов с COVID-19 и их семей. Пациентам нужно будет оплатить только поездку на такси до аэропорта и перелет домой.

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По данным информагентства, больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с положительным результатом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии. Вдобавок «Карантинный отель» на 500 номеров будет зарезервирован для членов семьи пациентов и других близких людей.

Как сообщается, международное воздушное сообщение с Кипром начинается 9 июня, а пассажиры должны пройти тест на COVID-19 за три дня до вылета. Пассажиры должны будут предъявить свои результаты анализов до посадки в самолет и, возможно, должны будут носить маски на протяжении всего полета. По прибытию на Кипр всем туристам будут измерять температуру.

Как сообщал УНИАН, Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

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