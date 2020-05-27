цей матеріал доступний українською

На Кипре будут бесплатно лечить больных коронавирусом туристов - СМИ

17:01, 27 мая 2020
Новости туризма
45 0
На острове будет спецбольница для обслуживания только иностранных туристов / royalmile.com.ua

Об этом сообщает AP.

Правительство Кипра заявляет, что оно покроет проживание, еду, напитки и лекарства для пациентов с COVID-19 и их семей. Пациентам нужно будет оплатить только поездку на такси до аэропорта и перелет домой.

Читайте такжеNewsweek о путешествиях во времена коронавируса: какое место в самолете самое безопасное?

По данным информагентства, больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с положительным результатом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии. Вдобавок «Карантинный отель» на 500 номеров будет зарезервирован для членов семьи пациентов и других близких людей.

Как сообщается, международное воздушное сообщение с Кипром начинается 9 июня, а пассажиры должны пройти тест на COVID-19 за три дня до вылета. Пассажиры должны будут предъявить свои результаты анализов до посадки в самолет и, возможно, должны будут носить маски на протяжении всего полета. По прибытию на Кипр всем туристам будут измерять температуру.

Как сообщал УНИАН, Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня, после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса. Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter