Глава МИД рассказал, могут ли украинцы рассчитывать на международные авиаперевозки с 15 июня (видео)

В вопросе восстановления иностранных авиаперевозок многое зависит от других стран.

Украина рассчитывает на возобновление регулярного пассажирского международного авиасообщения в течение июля-августа 2020 года.

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Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданка з 1+1".

"Мы планируем открывать международные рейсы уже с 15 июня, но, конечно, мы-то можем открыться, главное, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас и чтобы наши самолеты уже могли регулярно летать", - отметил Кулеба.

Отвечая на вопрос, какие страны в первую очередь могут открыться для украинцев, министр заявил: "Мы уже поговорили с Турцией. И Турция, в принципе, готова принимать украинских туристов. Более того, мы проговорили с моим турецким коллегой, каким образом максимально меры безопасности для украинцев чисто в плане коронавируса обеспечить. И работаем с Грецией, Испанией... то есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев".

В то же время, по словам Кулебы, сейчас ситуация с Испанией довольно сложная. "Они планировали открываться для соседей - для Франции и Португалии. Но там не простая пандемиологическая ситуация, поэтому они перенесли открытие".

"Но мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решение когда и на каких условиях открываться. Поэтому мы постепенно будем рассчитывать на возобновление сообщения уже в течение июля-августа", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 5 июня в Украине восстанавливаются внутрінші пассажирские авиаперевозки.

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