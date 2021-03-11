Уже пора планировать свои поездки, чтобы успеть увидеть эту невероятную красоту.

Весна - период цветения множества растений. Чтобы не пропустить это невероятное зрелище, стоит знать, когда и где начнется цветение, чтобы успеть посетить это место и насладиться весенним буйством.

Крокусы (шафран)

Крокусы цветут две-три недели ранней весной, когда сходит снег. Эти маленькие симпатичные цветы занесены в Красную книгу Украины, поэтому собирать букеты не стоит, лучше любоваться их красотой и делать фото для соцсетей. Больше всего крокусов в селе Колочава, на горах Драгобрат и Пип Иван, полонине Боржава, а также в дендропарке "Березинка" неподалеку от Мукачево.

Сакуры

Японские вишни хоть не цветы, но также ассоциируются с весной. Без них представить Закарпатье уже просто невозможно. Сакура обычно цветет с середины апреля до середины мая, что очень удобно, ведь можно спланировать путешествие на майские праздники. Больше всего их в Ужгороде и Мукачево. В Ужгороде в период цветения проходит фестиваль "Сакура-фест", на котором проходят концерты, выставки, конкурсы, спортивные события, а также высадке новых сакур на аллеях города.

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Тюльпаны

Тюльпаны также цветут с середины апреля до середины мая. В Украине их больше всего высаживают в нескольких местах: дендропарке Кропивницкого, на тюльпановом поле вблизи села Мамаевцы Черновицкой области, на поле в поселке Любимовка Херсонской области. А для тех, кто живет в столице, — ежегодно на Певческом поле открывают выставку тюльпанов ближе к концу апреля. Также полюбоваться огромными полями цветов можно в "Добропарке" под Киевом.

Нарциссы

Наверное, все слышали о Долине нарциссов, расположенной недалеко от небольшого города Хуст Закарпатской области. Это заповедная зона под охраной ЮНЕСКО. На огромной площади (более 250 га) с конца апреля до середины мая здесь цветут нарциссы.

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Перевод: Вероника Кордон