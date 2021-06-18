По словам коммунальщиков, все 14 пляжей столицы готовы к купальному сезону.

В Киеве на этой неделе наконец установилась жаркая и сухая погода, поэтому жители и гости столицы заполонили городские пляжи.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится и в течение ближайших долгих выходных.

И хотя в столице еще официально не объявляли о начале купального сезона, киевляне решили не ждать отмашки - говорят, что вода уже достаточно теплая.

Между тем спасатели на пляжах Киева уже прошли подготовку и вышли на посты.

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По словам коммунальщиков, все 14 пляжей столицы готовы к купальному сезону, правда, на двух из них купаться опасно из-за высоких показателей загрязненности - "Галерном" и "Радужном". Все остальные, по словам Госпродпотребслужбы, безопасны. На них регулярно чистят песок и проводят исследования. Большинство столичных пляжей соответствуют международным стандартам классификации и имеют голубой флаг.

Также вчера столичные водолазы-спасатели продемонстрировали отдыхающим методы спасения утопающих, показали, как правильно оказывать пострадавшему первую домедицинскую помощь, и напомнили жителям столицы правила безопасного отдыха у водоемов.

Какие пляжи будут работать в Киеве

Госпродпотребслужба Киева уже проверила подготовку 14 городских пляжей к купальному сезону. Речь идет о пляже в Днепровском районе: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин» и «Центральный»; в Деснянском - пляжи «Троещина» и «Черторой»; в Голосеевском - «Галерный» и в Оболонском - «Вербный» и «Пуща-Водица».

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Автор: Марина Григоренко