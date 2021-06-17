Осадки ожидаются в первой половине дня.

В пятницу, 18 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность, а в первой половине дня - дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Дождь начнётся ночью и закончится еще до обеда.

Температура ночью составит +17 градусов, днем - до +25 градусов.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4,4 - 5,4 м/с и ослабнет к ночи до 2,8 м/с.

Атмосферное давление продолжит повышаться и почти достигнет нормы - 757 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская