18 июня в Киеве будет тепло, утром возможен дождь / фото УНИАН
В пятницу, 18 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность, а в первой половине дня - дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Дождь начнётся ночью и закончится еще до обеда.
Температура ночью составит +17 градусов, днем - до +25 градусов.
Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4,4 - 5,4 м/с и ослабнет к ночи до 2,8 м/с.
Атмосферное давление продолжит повышаться и почти достигнет нормы - 757 мм ртутного столба.
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