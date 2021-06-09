Троица – один из крупнейших христианских праздников в церковном году. В Украине он отмечается на государственном уровне и является официальным выходным днем.
Когда Троица 2021 – дата
Троица не имеет фиксированного дня празднования, ведь привязана к дате Пасхи. Однако она всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.
Пасха в 2021 году, как известно, отмечалась 2 мая. Таким образом, Зеленые праздники – так в народе еще называют день Святой Троицы – в этом году приходятся на 20 июня.
Выходные на Троицу в 2021 году
Троица ежегодно совпадает с выходным, ведь отмечается в воскресенье. Соответственно, следующий после него рабочий день становится выходным. Следовательно, благодаря Зеленым праздникам украинцы в этом году будут отдыхать три дня подряд – с 19 по 21 июня.
Праздники и памятные даты в июне 2021
- 1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей
- 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов
- 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
- 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста
- 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина
- 9 июня - Международный день друзей
- 10 июня - Вознесение Господне
- 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины
- 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
- 14 июня - Всемирный день донора
- 15 июня - День защиты пожилых людей
- 16 июня - Международный день семейных денежных переводов
- 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня - День участкового инспектора полиции
- 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
- 20 июня - Троица, День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца
- 21 июня - День летнего солнцестояния
- 22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине
- 23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
- 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка
- 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
- 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства
- 28 июня - День Конституции Украины
- 29 июня - Международный день тропиков
Вас также может заинтересовать:
- Церковные праздники в июне 2021: православный календарь на месяц
- Когда День Петра и Павла 2021: дата и история праздника, как принято отмечать
- День летнего солнцестояния 2021: дата и приметы, что можно и запрещено делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram