Сколько выходных будет на Троицу 2021 / фото ua.depositphotos.com

Троица – один из крупнейших христианских праздников в церковном году. В Украине он отмечается на государственном уровне и является официальным выходным днем.

Когда Троица 2021 – дата

Троица не имеет фиксированного дня празднования, ведь привязана к дате Пасхи. Однако она всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Пасха в 2021 году, как известно, отмечалась 2 мая. Таким образом, Зеленые праздники – так в народе еще называют день Святой Троицы – в этом году приходятся на 20 июня.

Выходные на Троицу в 2021 году

Троица ежегодно совпадает с выходным, ведь отмечается в воскресенье. Соответственно, следующий после него рабочий день становится выходным. Следовательно, благодаря Зеленым праздникам украинцы в этом году будут отдыхать три дня подряд – с 19 по 21 июня.

Праздники и памятные даты в июне 2021

  • 1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
  • 6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста
  • 8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 10 июня - Вознесение Господне
Сколько дней отдыха будет на Троицу 2021 в Украине / фото УНИАН
  • 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины
  • 13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов
  • 14 июня - Всемирный день донора
  • 15 июня - День защиты пожилых людей
  • 16 июня - Международный день семейных денежных переводов
  • 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня - День участкового инспектора полиции
  • 19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
  • 20 июня - Троица, День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца
  • 21 июня - День летнего солнцестояния
  • 22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
  • 25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка
  • 26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства
  • 28 июня - День Конституции Украины
  • 29 июня - Международный день тропиков
Календарь праздников и выходных на июнь 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская