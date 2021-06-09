Благодаря Зеленым праздникам в этом году в Украине будет длительный праздничный уик-энд.

Троица – один из крупнейших христианских праздников в церковном году. В Украине он отмечается на государственном уровне и является официальным выходным днем.

Когда Троица 2021 – дата

Троица не имеет фиксированного дня празднования, ведь привязана к дате Пасхи. Однако она всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Пасха в 2021 году, как известно, отмечалась 2 мая. Таким образом, Зеленые праздники – так в народе еще называют день Святой Троицы – в этом году приходятся на 20 июня.

Выходные на Троицу в 2021 году

Троица ежегодно совпадает с выходным, ведь отмечается в воскресенье. Соответственно, следующий после него рабочий день становится выходным. Следовательно, благодаря Зеленым праздникам украинцы в этом году будут отдыхать три дня подряд – с 19 по 21 июня.

Праздники и памятные даты в июне 2021

1 июня - Всемирный день родителей, День защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

9 июня - Международный день друзей

10 июня - Вознесение Господне

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня - День работников легкой промышленности, День освобождения Мариуполя от российских оккупантов

14 июня - Всемирный день донора

15 июня - День защиты пожилых людей

16 июня - Международный день семейных денежных переводов

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня - Троица, День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца

21 июня - День летнего солнцестояния

22 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня - День молодежи, Всемирный день рыболовства

28 июня - День Конституции Украины

29 июня - Международный день тропиков

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Автор: Алина Вишневская