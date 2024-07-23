На маршруте будет курсировать поезд украинского производства.

Государственная "Укрзализныця" из-за устойчивого спроса пассажиров по маршруту Киев - Одесса добавляет новые рейсы по этому направлению, сообщает пресс-служба перевозчика на своей Facebook-странице.

"Две недели назад мы запустили "Интерсити" №761/762 по маршруту Киев - Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсов в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с завтрашнего дня "Интерсити" в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также - 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

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отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу - в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В УЗ отмечают, что в эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Украинская железная дорога - последние новости

17 июля пресс-служба "Укрзализныци" сообщила УНИАН, что верификация пользователей через приложение "Дія" является важной частью системной борьбы с перепродажей проездных документов третьими лицами.

Ранее в УЗ заявляли, что с 1 августа компания добавит женские купе на четырех следующих рейсах: №1/2 Харьков - Ивано-Франковск; №5/6 Запорожье - Ясиня; №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск; №95/96 Киев - Рахов.

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