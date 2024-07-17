В УЗ утверждают, что билеты на поезда продаются прозрачно как онлайн, так и в кассах.

Верификация пользователей через приложение "Дія" является важной частью системной борьбы с перепродажей проездных документов третьими лицами. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в ответ на запрос УНИАН.

"Укрзализныця" прилагает максимум усилий для борьбы с перекупщиками. Например, верификация пользователей через приложение "Дія" является важной частью системной борьбы с перепродажей проездных документов третьими лицами. Благодаря этому внедрению добросовестные пассажиры могут с легкостью вернуть билеты через приложение, чего не могут сделать перекупщики", – сказали в компании.

В пресс-службе "Укрзализныци" утверждают, что билеты на поезда продаются максимально прозрачно как онлайн, так и в кассах. Кроме того, в компании напомнили, что групповую заявку пассажиры могут оформить онлайн на официальном сайте "Укрзализныци", выбрав вкладку "Заказ услуг".

Видео дня

"При наличии технической возможности железнодорожники стараются удовлетворить каждую заявку на перевозку", – добавили в УЗ.

Украинская железная дорога – последние новости

С 1 августа "Укрзализныця" добавит женские купе на четырех рейсах дальнего следования: №1/2 Харьков – Ивано-Франковск; №5/6 Запорожье – Ясиня; №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск; №95/96 Киев – Рахов.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что всего из двух тысяч вагонов, которые сейчас в пассажирских перевозках задействованы, 1100 оборудованы кондиционированием.

Вас также могут заинтересовать новости: