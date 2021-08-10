9 августа поезд отправился в свой первый рейс по маршруту из столицы на юг страны.

Стало известно, как выглядит внутри элитный поезд "Киев - Одесса", который был запущен 9 августа.

На поезде проехался блогер и транспортный эксперт Олег Васильев, опубликовав видео с поездки на своем канале "Железные магистрали" в Youtube.

Поезд собран из вагонов, которые ранее использовались на международных маршрутах. Сейчас из-за отсутствия активного движения за рубеж вагоны пригодились для внутреннего сообщения. Первый рейс поезда не обошелся без конфуза - пассажирам пришлось "делать шпагат" из-за габаритов некоторых вагонов и высоты перрона. Пандусов в вагонах нет.

В каждом купе есть три полки, расположенных с одной стороны. В данном поезде места продают из расчета на двух пассажиров, третью полку фиксируют в собранном положении.

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Одной из особенностей вагонов является наличие умывальников в каждом купе - он находится под столиком. На боковой панели есть откидное сиденье для пассажира, занимающего верхнюю полку. Над умывальником есть шкафчик с розеткой и водой в бутылках. Кондиционером управляет проводник, а свет можно регулировать непосредственно в купе.

Туалеты в вагонах вакуумные с бумажными полотенцами и накладками на унитаз. В дверях из купе есть глазок, чтобы смотреть, что происходит в вагоне.

Средняя цена одного билета в таком поезде - 800 гривень. В сумму входит постель за 60 гривень и 0,5 литра питьевой воды. Из недостатков - невозможность разместить под полкой большой чемодан.

Душевых кабин в вагонах нет, но в туалетах можно заметить шланг для душа.

"Пассажиры "одесского" поезда находятся примерно в таких же условиях, как пассажиры, например, польской железной дороги - там также есть места для двоих-троих пассажиров, лестница и умывальник", - подытожил блогер.

Подробнее смотрите на видео:

Напомним, поезд по маршруту "Киев - Одесса" называют "элитным" из-за улучшенных условий для пребывания пассажиров во время поездки. Поезд будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы - в 13:33. Время в дороге составит 9 часов 38 минут из столицы и 10 часов 15 минут - в обратном направлении.

Автор: Юрий Годован