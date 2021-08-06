Места в поезде продаются по принципу СВ - два пассажира на купе.

Поезд по маршруту "Киев - Одесса" подготовили к отправке в первый рейс 9 августа.

Его называют "элитным" из-за улучшенных условий для пребывания пассажиров во время поездки.

Фото с этого поезда опубликовали в Telegram-канале Одеса.info.

Чем отличается поезд "Киев - Одесса" от других

Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Места в поезде продаются по принципу СВ - два пассажира на купе. По информации пассажиров, стоимость билета из Киева составляет 807 гривень.

Расписание движения нового поезда

Поезд будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы - в 13:33. Время в пути - 9 часов 38 минут.

Также сообщается, что 21 августа рейс будет отменен по техническим причинам.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях – в Одессу и Запорожье.

"Имеем отличный спрос от пассажиров и, не смотря на практически полную загруженность многих направлений, нашли возможность запустить вдогонку десяткам летних дополнительных поездов, которые уже стартовали, еще ряд дополнительных ночных поездов на юг", - рассказал член правления компании Александр Перцовский.

Автор: Олег Давыгора