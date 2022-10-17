Авиакомпании обязаны выплачивать компенсацию пассажирам, если их сумки повреждены, задержаны или утеряны.

Отправляясь в путешествие на самолете, туристам стоит обязательно фотографировать свой багаж перед вылетом, чтобы в случае его потери или повреждения было проще получить компенсацию от авиакомпании.

Об этом пишет Travel + Leisure.

При этом путешественникам советуют фотографировать как внешний вид чемоданов, так и их содержимое, особенно если там есть ценные вещи, чтобы снимки можно было использовать как обоснование требуемой от авиакомпании компенсации в случае форс-мажоров с багажем.

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"Авиакомпании обязаны выплачивать компенсацию пассажирам, если их сумки повреждены, задержаны или утеряны. Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам разумные, поддающиеся проверке и фактические непредвиденные расходы, которые они могут понести, пока их багаж задерживается – с учетом максимальных лимитов ответственности", – поясняют в Министерстве транспорта США.

В частности, в США такие "лимиты ответственности" составляют 3800 долларов для внутренних перевозок и 1780 долларов для международных.

Отмечается, что, среди прочего, эти деньги можно использовать для покрытия стоимости предметов, необходимых во время поездки, таких как новая одежда, туалетные принадлежности или другие необходимые товары. Если пассажир вынужден покупать эти жизненнонеобходимые вещи, пока его сумка задерживается и до того, как авиакомпания предоставит ему компенсацию, обязательно стоит сохранять квитанции, чтобы было проще получить возмещение.

В то же время группа защиты пассажиров AirHelp также посоветовала не только сфотографировать свой багаж и упакованные вещи, но и багажную бирку. Это должно помочь персоналу авиакомпании отследить багаж.

Плюсы путешествия с ручной кладью

Самый верный способ избежать проблем с потерей багажа во время авиаперелетов – путешествие с ручной кладью. Однако здесь есть несколько важных правил.

Главное из них – внимательно изучать правила перевозки багажа. Большинство авиакомпаний позволяют бесплатно взять с собой на борт определенное количество вещей, но с ограничениями по количеству и составу. Обычно у каждой авикомпании свои требования, но есть кое-что общее для всех, например, лимит на жидкости, запрет на колюще-режущие предметы и так далее.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько советов, как не переплачивать при бронировании отпуска.

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