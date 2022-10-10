Несколько простых правил помогут туристам сэкономить деньги при покупке авиабилетов и не только.

Эксперты Travel Lens дали туристам несколько полезных советов, как не переплатить лишние деньги при бронировании отпуска, включая поиск авиабилетов.

Об этом пишет The Sun.

1. Не бронируйте в выходные дни

Выходные часто считаются лучшим временем как для планирования, так и для бронирования отпуска, ведь именно в это время у потенциальных отдыхающих есть свободное время на поиск вариантов.

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Однако чем больше людей ищут авиабилеты онлайн одновременно, тем выше вероятность роста цен на них. Поэтому, если вы хотите сэкономить, бронируйте отдых в понедельник или вторник, когда спрос гораздо ниже.

2. Сравнивайте цены в аэропортах

Вполне логично, что при бронировании отпуска люди выбирают вылет из ближайшего к ним аэропорта. Тем не менее, сначала стоит сравнить цены в других аэропортах поблизости, куда можно дешево доехать автобусом или поездом.

3. Очистите все файлы cookie на вашем устройстве

Если вы не так давно просматривали информацию о путешествии, веб-сайт, который вы использовали, скорее всего, будет использовать файлы cookie, а это значит, что он будет знать, сколько раз вы посещали его. Это может увеличить стоимость отпуска.

Очистка файлов cookie означает, что веб-сайт увидит вас как нового пользователя, что потенциально может сэкономить вам деньги.

4. Забронируйте свой отпуск заранее

Горящие праздничные предложения лучше подходят для туристов, у которых есть лишние сбережения. Заблаговременное бронирование не только означает, что вы сможете лучше планировать платежи за будущее путешествие, но вы также можете воспользоваться акционными предложениями.

5. Пусть погода на родине не сбивает вас с толку

Летние месяцы традиционно считаются лучшими для отпуска, ведь погода тогда самая теплая. Тем не менее, в мире полно направлений, где климат может быть гораздо приятнее, чем в вашей стране. В то же время, отдых вне туристического сезона всегда дешевле.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, в каких городах мира резко вырастут цены на отели в 2023 году.

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