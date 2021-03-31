Требование временное и будет пересмотрено 1 мая.

Правительство Исландии изменило правила въезда для туристов с 1 апреля, добавив требования о тестах на коронавирус и карантин.

Читайте такжеИсландия открывается для всех вакцинированных туристовКак сообщает "Европейская правда"со ссылкой на сайт правительства страны, Исландия с 18 марта разрешила въезд всем туристам, которые имеют доказательства вакцинации от коронавируса. Однако теперь страна обновила правила въезда, которые касаются как граждан стран Евросоюза и Шенгена, так и граждан других стран.

В частности, с 1 апреля дети, рожденные в 2005 году или позже, должны проходить тестирование на границах Исландии.

Туристы, которые подают сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, по прибытии в страну должны будут пройти один тест. Они не обязаны находиться накарантине, но должны ждать результата тестирования в своем месте пребывания. Требование временное и будет пересмотрено 1 мая.

Путешественники, которые прибывают из определенных зон риска, должны находиться на карантине или изолироваться в карантинном учреждении. Это касается путешественников из стран, где 14-дневный уровень случаев заражения превышает 500 на 100 тыс. жителей, или где недостаточно информации (серые зоны), согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Ожидается, что следующее обновление списка состоится 9 апреля.

Все путешественники должны предварительно зарегистрировать дату своего выезда, если она известна, до прибытия в страну.

С 11 апреля с путешественников будет взиматься плата за пребывание в карантинном учреждении. Она составит 10 тыс. исландских крон (67 евро) за ночь за номер, включая питание.

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Автор: Ирина Погорелая