Среди новых стран, которые открыли свои границы для граждан Украины, - Исландия, Черногория, Гаити, Гаяна, Бангладеш и Габон.

На сегодняшний день количество стран, чьи границы открыты гражданам Украины для въезда, увеличилось до 104, но их можно посещать при условии соблюдения необходимых карантинных требований на фоне пандемии коронавируса.

Читайте такжеСтали известны самые популярные маршруты из аэропорта "Борисполь" в апрелеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"В настоящее время для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что на брифинге 19 февраля таких стран было 95. То есть, за месяц мы добавили в этот список 9 стран", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что посещать эти 104 страны украинцы могут при соблюдении определенных правил.

"Среди новых стран, открывших свои границы, - Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон. Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований. Поэтому прошу вас должным образом проверять все правила въезда. Сделать это вы сможете на нашем сайте: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/", - добавил Кулеба.

Остальные страны, в которые разрешен въезд, министр не назвал.

В то же время, как уточнили УНИАН в МИД, еще границы для украинцев открыли Таиланд, Индия и Ботсвана.

Кулеба отметил, что, несмотря на увеличение количества стран, которые открывают границы для украинцев, пандемия коронавируса не утихает, и ситуация в мире и Украине очень сложная.

"Поэтому без острой необходимости все-таки воздержитесь от поездок, а если уже путешествуете, то мы очень просим вас соблюдать максимальные меры безопасности", - подытожил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко