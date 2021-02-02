В Чехии с 5 февраля начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
К так называемому "семафору" стран, граждане которых по условиям пересечения чешской границы разделены на красную, оранжевую и зеленую зоны, добавляется еще темно-красная зона.
В "темно-красную" зону входят страны с высоким риском инфицирования коронавирусом, в частности, Испания, Великобритания, Финляндия, Греция, Норвегия, Исландия, Венгрия, а также так называемые "третьи" страны, среди них Украина, Грузия, Беларусь, Россия, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.
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Граждане этих стран при пересечении границы будут обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 48 часов, заполнить форму, а также пройти 10-дневный карантин. Продолжительность карантина можно сократить, пройдя повторный тест на COVID-19 и получив отрицательный результат.
Новые требования к въезду иностранцев в Чехию, как отмечает Министерство иностранных дел Чехии, вводятся "с учетом неблагоприятного развития пандемии и опасений относительно распространения новых мутаций коронавируса".
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