Власти страны отменяют обязательный пятидневный карантин для туристов.

Власти Италии с 1 марта упрощают въезд для граждан третьих стран.

Так согласно требованиям, туристы не из стран Евросоюза смогут въехать в Италию только с сертификатом о полном курсе вакцинации от коронавируса, справкой о выздоровлении или с отрицательным тестом, передает Коронавирус_инфо.

Кроме этого, после пересечения границы не нужно будет проходить обязательный пятидневный карантин.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2021 года Италия отменила карантин для вакцинированных туристов из Украины. Однако, для тех, кто привился вакциной CoronaVac ограничения остались в силе. С 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года Италия запретила въезд в страну для граждан Украины - даже тех, кто полностью вакцинирован против коронавируса. 29 января это ограничение было продлено.