Румыния сократила срок карантина для непривитых туристов / иллюстрация depositphotos.com

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) сократил до пяти дней продолжительность карантина для туристов, не сделавших прививки от коронавируса.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 31 января, сообщает Romania Journal. 

Лица, которые не сделали прививки от коронавируса, не переболели COVID-19 за последние пол года и не имеют отрицательного ПЦР-теста и в дальнейшем должны проходить обязательный карантин по прибытии. Но его продолжительность сокращена с 10 до 5 дней.

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Это не касается: 

  • детей до 12 лет;
  • лиц, находящихся в Румынии транзитом (находятся в стране не более 24 часов);
  • дипломатов, пилотов, водители грузового транспорта;
  • граждан Румынии;
  • тех, кто приехал в страну ради обучения. 

Эти категории граждан не должны проходить пятидневный карантин.

Напомним, с декабря всем людям, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.

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