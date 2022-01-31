Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) сократил до пяти дней продолжительность карантина для туристов, не сделавших прививки от коронавируса.
Соответствующее решение приняли в понедельник, 31 января, сообщает Romania Journal.
Лица, которые не сделали прививки от коронавируса, не переболели COVID-19 за последние пол года и не имеют отрицательного ПЦР-теста и в дальнейшем должны проходить обязательный карантин по прибытии. Но его продолжительность сокращена с 10 до 5 дней.
Читайте такжеЗамерзшие водопады в Румынии вызвали ажиотаж среди туристов (фото, видео)
Это не касается:
- детей до 12 лет;
- лиц, находящихся в Румынии транзитом (находятся в стране не более 24 часов);
- дипломатов, пилотов, водители грузового транспорта;
- граждан Румынии;
- тех, кто приехал в страну ради обучения.
Эти категории граждан не должны проходить пятидневный карантин.
Напомним, с декабря всем людям, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.