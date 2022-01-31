Пятидневный карантин остается обязательным для определенных категорий лиц.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) сократил до пяти дней продолжительность карантина для туристов, не сделавших прививки от коронавируса.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 31 января, сообщает Romania Journal.

Лица, которые не сделали прививки от коронавируса, не переболели COVID-19 за последние пол года и не имеют отрицательного ПЦР-теста и в дальнейшем должны проходить обязательный карантин по прибытии. Но его продолжительность сокращена с 10 до 5 дней.

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Это не касается:

детей до 12 лет;

лиц, находящихся в Румынии транзитом (находятся в стране не более 24 часов);

дипломатов, пилотов, водители грузового транспорта;

граждан Румынии;

тех, кто приехал в страну ради обучения.

Эти категории граждан не должны проходить пятидневный карантин.

Напомним, с декабря всем людям, направляющимся в Румынию, необходимо заполнить цифровую анкету.

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