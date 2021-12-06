Разрешен бесплатный провоз только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

Лоукостер Vueling выполнил первый бюджетный рейс между Киевом и Парижем.

Рейс был выполнен 5 декабря. Об этом сообщает Avianews.com.

Читайте такжеИз Киева в Париж за 30 евро: испанский лоукростер назвал дату запуска прямых рейсов

Vueling будет летать в Киев из аэропорта "Орли" два раза в неделю по вторникам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

Париж 07:10 → Киев 11:20, вторник, воскресенье

Киев 12:15 → Париж 14:40, вторник, воскресенье

Билеты на рейсы Киев-Париж и Париж-Киев на январь можно купить по цене от 30 евро в одну сторону, от 85 евро туда-обратно.

Авиакомпания разрешает бесплатную перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес — 10 кг.

Это касается билетов, которые оформлены до 22 ноября 2021 года. Если билет куплен после этой даты, сдать чемодан в багаж бесплатно по самому дешевому тарифу нельзя. Разрешен бесплатный провоз только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

Соглашение с ЕС:

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.

Одной из первых отреагировала компания Wizz Air. Лоукостер сразу же объявил о запуске 12 новых направлений и открытии четырех стран.

21 октября 2021 года тало известно о том, что испанский лоукостер Vueling с декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж.

Автор: Елена Коваленко