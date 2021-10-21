Самолеты будут летать между аэропортами Борисполь и Орли.

Украинцы уже в этом году смогут улететь по дешевым билетам из Киева в Париж. Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы.

Об этом сообщает AviaNews.

Планируется, что самолеты по маршруту Киев-Париж будут летать два раза в неделю. При этом в декабре вылеты будут в разные дни, а с января - по вторникам и воскресеньям. Стоимость билетов на рейс стартует от 30 евро.

Самолеты Vueling будут вылетать из аэропорта Борисполь и французского Орли, который расположен всего лишь в 15 км от Парижа.

Париж 06:55 → Киев 11:05, вторник, воскресенье;

Киев 12:10 → Париж 14:35, вторник, воскресенье.

Запуск прямого рейса из Киева в Париж стал возможным благодаря подписанию соглашения об открытом небе между Украиной и Европейским союзом.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.

Одной из первых отреагировала компания Wizz Air. Лоукостер сразу же объявил о запуске 12 новых направлений и открытии четырех стран.

Автор: Анастасия Горбачева