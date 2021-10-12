Соглашение будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве, которая будет способствовать удешевлению авиабилетов.

Подписание состоялось сегодня на 23-м саммите Украина-ЕС в Киеве.

Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель и посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин.

Как сообщал УНИАН, в июне Совет Европейского Союза дала согласие на подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Читайте такжеВ Украине конфискуют часть уже растаможенных "евроблях": кто рискует остаться без автомобиляЭто соглашение откроет рынок воздушного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. В частности, она будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Справка УНИАН. Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможным из-за спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, и Украина не имела права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по этому вопросу. 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об "открытом небе".

Автор: Анна Бредихина