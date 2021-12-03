Первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года.

Европейский лоукостер Ryanair анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

Маршруты будут запущены в летней навигации 2022 года. Об этом сообщает Avianews.com.

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Первый рейс Киев-Стокгольм авиакомпания выполнит 29 марта 2022 года. Авиакомпания будет обслуживать маршрут с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.

В апреле и мае цены на билеты будут находится на уровне 40-50 евро в одну сторону. В стоимость билета входит возможность взять собой ручную кладь, габариты которой не превышают 40х25х20 см.

Рейс из Киева на греческий островной курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года с частотой один раз в неделю по вторникам. Минимальные цены на авиабилеты с вылетами в июне и июле находятся на уровне 70-100 евро в одну сторону.

Ryanair и Украина:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.

Лоукостер Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

Автор: Елена Коваленко