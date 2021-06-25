24 июня авиалайнер компании вернулся в киевский аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета из-за нештатной ситуации на борту.

Авиаперевозчик SkyUp прокомментировал инцидент с самолетом, 24 июня выполнявшим рейс PQ0421 по маршруту "Киев - Батуми" и экстренно вернувшимся в "Борисполь".

После происшествия пассажиры рассказывали о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера. SkyUp в комментарии УНИАН утверждает, что не вся опубликованная информация соответствует действительности: в частности, что кислородные маски были исправными, а запах гари - это нормальное явление в такой ситуации.

"Кислородные маски были полностью исправны и сработали именно так, как должны были. Важно понимать, что кислород подается после того, как пассажир надевает маску в соответствии с инструкциями бортпроводников. Запах гари, на который указывают некоторые пассажиры, связан с механизмом активации подачи кислорода и является обычным следствием нормального технологического процесса подачи кислорода пассажирам, как и повышение температуры в салоне самолета. Никаких внештатных ситуаций с возгоранием или задымлением не было", - заявили в компании.

По информации SkyUp, пассажиры были обеспечены водой, когда это позволяли требования безопасности полета, ведь во время снижения разносить напитки запрещено, а также "имели доступ к питьевой воде" после посадки при выходе из самолета.

По поводу разгерметизации в компании отмечают, что об этом говорить рано.

"Мы также обращаем внимание, что пока рано говорить о разгерметизации. Компания ведет расследование инцидента и занимается выяснением точных причин возникновения ситуации", - сообщили в SkyUp.

Пассажиров рейса доставили в Батуми другим самолетом авиакомпании.

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В четверг, 24 июня, самолет компании SkyUp, выполнявший рейс "Киев - Батуми", вернулся в киевский аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета из-за нештатной ситуации на борту.

Авиакомпания извинилась за инцидент и заявила, что причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

Пассажиров пообещали как можно скорее отправить в Батуми другим рейсом, а также обеспечить едой и напитками. Однако, по словам некоторых пассажиров, в аэропорту их не обеспечивали ни напитками, ни едой, а пообещали предоставить это все уже на борту резервного самолета.

Кроме того, пассажиры рассказывали о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера.

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Автор: Катерина Комолова