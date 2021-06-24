По словам некоторых пассажиров, в салоне чувствовался запах горелого, а кислородные маски не подавали кислород.

Пассажиры самолета авиакомпании SkyUp, выполнявшего рейс PQ0421 по маршруту "Киев - Батуми" и экстренно вернувшегося в "Борисполь", рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера.

Один из пассажиров, Виталий Редько опубликовал в Facebook видео, снятое, как считается, на борту самолета во время нештатной ситуации. В ролике видно, что у пассажиров выпали кислородные маски, которые тем пришлось надеть.

"Вот так это выглядело изнутри", - отметил Редько.

Другие очевидцы также сообщали о кислородных масках и предупреждениях о возможной разгерметизации.

"Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - написала пользовательница Татьяна Круте.

Некоторые пассажиры жаловались на то, что в маски не подавался кислород, а в салоне был запах горелого.

"Skyup. Рейс PQ 421. Кислородные маски не подавали кислород, в салоне пахло горелым, после аварийной посадки нам даже не предложили стакан воды", - рассказала пользовательница Юлия Махмуди.

Это подтвердил и другой пассажир, подписанный как Игорь Тугай.

"Сначала задержали рейс почти на час. Потом перед взлетом непонятно вел себя экипаж своими действиями перед взлетом - то взлетаем, то остановка. Набрали высоту и обьявили: можно расстегнуть ремни. Через 5 минут обьявили о турбулентности. И трах-бах - выскочили маски. В салоне многие стали звать о помощи, потому как кислород не подавался. Да, надо отдать должное стюардам, они успокоили паникующих. На вопрос, сколько кислорода, они ответили: на 12 минут, а командир экипажа обьявил: посадка через 20 минут", - рассказал мужчина.

"В аэропорту по прилету как беженцев закрыли на нижнем этаже, воды нет, информации ноль. Мамы просят для деток воды - ответ один: через пару часов сядете в другой самолет, там и вода, и еда будут", - добавил он.

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В четверг, 24 июня, самолет компании SkyUp, выполнявший рейс "Киев - Батуми", вернулся в киевский аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета из-за нештатной ситуации на борту.

Авиакомпания извинилась за инцидент и заявила, что причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

Пассажиров пообещали как можно скорее отправить в Батуми другим рейсом, а также обеспечить едой и напитками. Однако, по словам некоторых пассажиров, в аэропорту их не обеспечивали ни напитками, ни едой, а пообещали предоставить это все уже на борту резервного самолета.

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Автор: Катерина Комолова