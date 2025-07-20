Нет ничего лучше, чем далекий остров, чтобы отдохнуть от рутины повседневной жизни.

Среди туристов во всем мире растет интерес к островному отдыху, поэтому эксперты решили определить лучшие острова для отпуска мечты.

В первом "горячем списке островов" Expedia - глобальная онлайн-платформа для путешествий - нашла экзотические направления на любой вкус и кошелек, пишет Dailymail.

Самуи, тропический остров на юге Таиланда, был назван лучшим островом для доступной роскоши. По данным Expedia, количество пользователей, ищущих остров, выросло на 55%. Он привлекает туристов йога-ретритами, программами детоксикации и "пляжной духовностью".

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К тому же остров сохраняет репутацию бурной ночной жизни и природной красоты.

Аруба в Карибском море занял первое место по количеству солнечных дней в году, что особенно важно для любителей позагорать. Ландшафты порадуют туристов велосипедными маршрутами и экологичными вариантами отдыха.

По данным Expedia, он "сочетает в себе приключения на свежем воздухе и расслабленную карибскую атмосферу".

Пышные пейзажи, рисовые террасы и "духовная атмосфера" Бали помогли ему стать лучшим островом для отдыха.

Поисковый интерес к этому острову вырос на 15%.

Гурманам стоит отправиться на Сардинию, где наблюдается бум агротуризма и захватывающих впечатлений, включая множество возможностей попробовать блюда местной кухни.

Любителям вечеринок рекомендуется включить Парос в свой список. Санторини и Миконос остаются популярными, а Парос становится жемчужиной Кикладских островов.

Список лучших островов Expedia был составлен на основе анализа ряда факторов, включая данные о путешествиях, цены на размещение и качество.

Также учитывались доступность, авиасообщение, погода и сезонность, туристическая привлекательность, а также безопасность и инклюзивность для туристов, основанные на рекомендациях по путешествиям и отзывах самих отдыхающих.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван удивительный город в Италии для лучшего бюджетного отдыха.

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