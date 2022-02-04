Власти Греции больше не будут требовать тесты на коронавирус от въезжающих в страну туристов при одном условии.
Об этом сообщает Греческая корпорация телерадиовещания
Как сообщил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис, правила въезда обновят с понедельника, 7 февраля.
Въезд в страну для тех, у кого есть действующий европейский сертификат о вакцинации, с понедельника будет осуществляться без обязательного тестирования на коронавирус.
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Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рекомендовала с 1 марта 2022 года пускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз. А невакцинированные граждане не смогут посещать ЕС.
С 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в ЕС в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.
Также Еврокомиссия предлагает продлить срок действия цифрового сертификата ЕС COVID-19 на один год, до 30 июня 2023 года.