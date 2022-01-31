Правительство Греции готово и в дальнейшем действенно помогать греческой общине в Украине.

Греция не планирует эвакуировать дипломатов членов их семей из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Дендиас заметил, что греческая сторона внимательно следит за ситуацией и считает, что в настоящее время нет оснований для преждевременных решений.

"Греция не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает греческих граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину. Зато правительство Греции готово и в дальнейшем действенно помогать греческой общине в Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины.

25 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают. 30 января Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине.

На территории Украины располагается 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

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