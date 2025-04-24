Повышение температуры, наводнения и засухи угрожают природным источникам, которые питают знаменитые европейские курорты.

Глобальное потепление уже негативно влияет на туристическую индустрию во всем мире – популярные горнолыжные курорты Европы вынуждены навсегда закрываться из-за отсутствия снега, а традиционные летние направления вроде Греции или Испании становятся слишком жаркими, чтобы выдержать там отдых.

Теперь же пагубное воздействие изменений климата добралось и до популярных европейских курортных города – повышение температуры, наводнения и засухи вскоре могут поставить под угрозу природные источники, которые питают местные СПА-курорты, пишет Euronews Travel.

"Повышение температуры, наводнения и засуха могут повлиять на точки выхода родников и скорость потока воды, но пока нет достаточных данных, чтобы помочь нам понять, как именно", – говорит координатор по связям с общественностью The Great Spa Towns of Europe Наоми О'Тул.

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Впрочем, воздействие этого уже ощущается, поскольку курортные города все чаще страдают от наводнений, включая австрийский Баден-бай-Вен в 2024 году и Спа в Бельгии в 2021 году.

Также временно закрыть свои бассейны Cleveland Pools из-за ущерба, нанесенного многократными наводнениями, был вынужден город Бат в Великобритании – они были построены так, чтобы выдерживать прогнозируемое наводнение раз в 100 лет, но в итоге затапливались каждый год в течение последних трех лет.

В результате 11 крупнейших курортных городов Европы, многие из которых входят в список мирового наследия ЮНЕСКО, решили присоединиться к программе по усилению мер по борьбе с климатическими воздействиями на объекты культурного наследия. Проект "Сохранение наследия" направлен на "визуализацию того, как изменение климата может повлиять на объекты природного и культурного наследия по всему миру", а также ​​на расширение прав и возможностей местных сообществ для развития навыков, инструментов и решений в области борьбы с изменением климата для защиты своих объектов.

Как сообщал УНИАН, ранее свежее исследование SpaSeekers определило самые популярные страны мира среди любителей СПА. В список попали некоторые совершенно неожиданные направления.

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