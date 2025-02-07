У многих туристов с отдыхом в СПА в первую очередь ассоциируется Венгрия, чья столица Будапешт известна на весь мир своими термальными источниками.
Однако, судя по результатам исследования SpaSeekers, на данный момент путешественники интересуются совершенно другими направлениям в качестве мест, где можно расслабиться в саунах, бассейнах или на массажных столах.
Так, возглавляет список популярных СПА-направлений в этом году Вьетнам, который показал ошеломляющий рост количества поисковых запросов в Google на 175%. В этой стране Азии доступно огромное количество вариантов отдыха – от термальных источников и медитации до травяных ванн и вьетнамского массажа, цитирует результаты исследования журнал Time Out.
Второе место в рейтинге заняло Марокко на севере Африки, интерес к которому вырос на 84%, где помимо традиционных марокканских хаммамов посетители стремились попробовать талассотерапию (процедуры с использованием морской воды).
Третью строчку разделили европейские страны Албания и Румыния, у каждой из которых рост поисковых запросов составил 83%.
Также в топ-7, неожиданно для многих, попали африканские страны – Гамбия, Зимбабве и Южная Африка.
А вот Венгрия не попала даже в топ-20.
Как сообщал УНИАН, ранее стали известны лучшие и худшие города мира для романтических знакомств.
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