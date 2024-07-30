Страны Северной Европы станут отличной альтернативой перегретым южным странам.

Экстремально высокие летние температуры, которые наблюдаются во многих странах Европы в последние годы, заставляют туристов менять свои отпускные предпочтения: вместо привычных пляжных направлений многие теперь выбирают более прохладные места.

Один из вариантов избежать адской жары – отправиться на отдых в страны Балтии и Скандинавии. Издание The Independent составило список из восьми лучших направлений на Балтийском побережье для прохладного летнего отдыха.

1. Аландские острова. Архипелаг в Балтийском море, являющийся автономией в составе Финляндии, является домом для множества изолированных деревень, песчаных пляжей и километров велосипедных дорожек. Аландские острова буквально усеяны красочными деревянными домиками, тихими кафе и зелеными ландшафтами.

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2. Бинц, Германия. Пляжный курорт на немецком острове Рюген предлагает туристам живописную набережную в стиле Прекрасной эпохи, ностальгические архитектурные фоны в стиле модерн, почти десять километров нетронутого песка, полосатые пляжные кабинки и традиционное морское веселье.

3. Борнхольм, Дания. Остров, расположенный почти в 200 километрах к востоку от материковой части Дании, отличается размеренным темпом жизни, устойчивой стратегией развития и культурой ремесленничества. Прекрасный пляж Дуэодде – излюбленное место для семейного отдыха среди датчанам, крепость Хаммерсхус предлагает урок истории в крупнейшем средневековом замке Северной Европы, а в местныъ коптильнях в изобилии представлены свежие морепродукты.

4. Гданьск, Польша. Красивый исторический город с впечатляющей архитектурой на берегу Балтийского моря также знаменит крафтовым пивом, местной кухней и процветающей ночной жизни. Ну а самый длинный в Европе деревянный пирс можно увидеть в соседнем Сопоте. Подробнее об отдыхе в Гданьске читайте в нашем большом материале.

5. Ханко, Финляндия. Полуостров, расположенный к юго-западу от столицы Хельсинки, может похвастаться 130 километрами нетронутой береговой линии для купания на таких пляжах, как Ханго Плаген и Туллуддсстранден, природной тропой Туллиниеми и многовековыми затонувшими кораблями для дайвинга. Дополняют атмосферу изысканные виллы 19 века, спа-комплексы, ремесленные деревни и самый высокий маяк в Северном регионе Бенгтскар.

6. Клайпеда, Литва. Третий по величине город Литвы – это настоящий морской магнит с деревянным старым городом, обилием скульптур и сразу несколькими ежегодными фестивалями, в том числе джазовым и морским. Также город может похвастаться золотым побережьем, усеянным уютными пляжными домиками. Подробнее об отдыхе в Клайпеде читайте в нашем большом материале.

7. Сааремаа, Эстония. Самый большой остров на Эстонском архипелаге, бывший дом пиратов и викингов, имеет богатую историю, которая простирается от мифологии бронзового века до Курессааре, одного из наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков Эстонии, и парка ветряных мельниц Англа. Сев на паром с материка, вы вскоре сможете погрузиться в природу или растянуться в одиночестве на пляже Ярве, окунуться в народные традиции или полюбоваться фотогеничными соломенными домами.

8. Сандон, Швеция. В шикарном поселке Сандхамм на крошечном шведском острове Сандон есть все – пристань для яхт, обшитые вагонкой дома, элегантные рестораны с морепродуктами, уютные старинные пекарни и песчаные пляжи.

Как ранее сообщал УНИАН, лето 2024 года стало экстремально жарким для самых популярных отпускных направлений, таких как Греция, Испания и Италия. Помимо слишком высоких температур, эти страны также охватила сильная засуха, которая вызвала серьезный кризис с пресной водой.

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