Проблемы с водой испытывают сразу несколько популярных туристических стран.

В последние годы привычный формат летнего отдыха в Европе оказывается под угрозой из-за экстремально высоких летних температур. Причем в этом году адская жара начала срывать туристам отпуска намного раньше, чем годом ранее.

Из-за высоких температур и недостаточного количества осадков в Европе возникает еще одна проблема, способная подпортить туристам отдых – нехватка воды, с которой столкнулись сразу несколько популярных стран.

Как пишет Reuters, этим летом водный кризис накрыл греческие острова Наксос, Карпатос и Тасос, где попересыхали основные водоемы с пресной водой. В связи с этим там вводят ограничения на потребение воды и попутно ищут способы опреснения морской воды – это необходимо не только для питья, но и полива урожая.

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Дело в том, что на большей части территории Греции в течение нескольких месяцев дождей было мало или вообще не было. Теперь, когда острова страны готовятся принять рекордное количество летних туристов, нагрузка на водоснабжение резко возрастает.

"Во всем Средиземноморье наблюдается острая нехватка осадков, и, особенно на Наксосе, наши поверхностные водоемы пусты", – констатировал мэр острова Димитрис Лианос.

При этом ученые предупреждают, что дальше из-за изменений климата эта проблема будет усугубляться, а потому начинать принимать меры по борьбе с нехваткой воды необходимо уже сейчас. Один из вариантов подготовки к ситуации – закупка оборудования для опреснения морской воды. Об этом стоит подумать заранее, поскольку эти установки уже являются дефицитными и заказывать их приходится заранее.

Также проблемы с водой наблюдаются в Италии и Испании. Так, как пишет The Sun, в городе Агридженто на Сицилии воды настолько мало, что в небольших отелях и гостевых домах уже не хватает воды, чтобы гарантировать своим гостям туалет со смывом.

Итальянская Сицилия начала применять ограничения на воду еще в феврале, когда в регионе объявили чрезвычайное положение из-за сильной засухи. В некоторых регионах потребление воды приходится сокращать почти вдвое.

Нехватка воды ударила как по туризму, так и по сельскому хозяйству, которые являются двумя ключевыми факторами экономики Сицилии. Усугубляет ситуацию устаревшая непрактичная инфраструктура.

Как сообщал УНИАН, ранее власти муниципалитета Баньяльбуфар на популярном туристическом острове Майорка в Испании объявили о введении ограничений на потребление воды. В соответствии с новыми правилами жители и гости города будут иметь доступ к воде только по семь часов в сутки. И этом далеко не единственный испанский регион, столкнувшийся с нехваткой воды.

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