При въезде достаточно предоставить подтверждение полного курса вакцинации против COVID-19.

Франция упростила правила въезда – отрицательный ПЦР-тест больше не будет требоваться от полностью вакцинированных путешественников.

Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

"Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при въезде достаточно предоставить подтверждение полного курса вакцинации против COVID-19 (Франция признает лишь четыре одобренные в ЕС вакцины – ред.). Отрицательный ПЦР-тест больше не будет требоваться", – говорится в сообщении.

В то же время туристам советуют перед любой поездкой все равно обязательно проверять актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел и на интерактивной карте МИД.

Как сообщал УНИАН, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

13 февраля Кабинет министров принял выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.

Советуем обращать внимание на эту информацию, если вы планируете зарубежные путешествия в ближайшее время.