Это требование распространяется также на вакцинированных украинцев.

Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда в страну для граждан Украины, введя требование обязательного наличия отрицательного результата теста на коронавирус по прибытию.

Об этом сообщает Консульский отдел Посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, поскольку Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости COVID-19 в оранжевой группе, начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательный результат антигенного теста или ПЦР-теста.

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При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины прошло 9 месяцев (признаются только одобренные в ЕС вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson). В противном случае необходимо сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения срочной цели поездки во Францию (туризм к этой категории не относится), отрицательный результат антигенного или ПЦР-теста и отправиться на 7-дневную самоизоляцию.

Как ранее сообщал УНИАН, Португалия наоборот вскоре отменит требование к вакцинированным путешественникам предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытию в страну.